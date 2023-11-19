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Из чего сделаны виски, абсент, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки

Из чего сделаны виски, абсент, коньяк и другие крепкие алкогольные напитки

Многие знают, что пиво — это смесь воды, хмеля, дрожжей и ячменного солода. Иногда к ним добавляют различные вкусовые добавки, которые могут варьироваться в зависимости от сорта пива, однако основная рецептура остается прежней.

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