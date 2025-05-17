Путин обсудил с Токаевым итоги переговоров в Стамбуле

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которого главы государств обсудили итоги прямых переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
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