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Киз выиграла 16-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Киз выиграла 16-й матч подряд и впервые вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс

Американка взяла титул в Аделаиде, выиграла Australian Open и теперь вышла в полуфинал в Индиан-Уэллс – обыграв Белинду Бенчич со счетом 6:1, 6:1.

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