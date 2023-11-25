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Де’Аарон Фокс набрал 36 очков и 12 передач, «Сакраменто» остановил «Миннесоту»

Де’Аарон Фокс набрал 36 очков и 12 передач, «Сакраменто» остановил «Миннесоту»

Разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс стал главным действующим лицом матча с «Миннесотой» (124:111).

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