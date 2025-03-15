Переобувать рано: липчане узнали лучшее время для замены зимней резины на летнюю

Специалисты предупреждают липчан: ранняя замена зимней резины на летнюю чревата рисками. Почему торопиться не стоит?Жителям Липецкой области, планирующим сменить зимнюю резину на летнюю, стоит повременить с этой процедурой до середины апреля.
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