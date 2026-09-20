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Владимирские новости

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Две смерти и 20 пострадавших при атаке дронов в соседней с Владимирской Московской области

Две смерти и 20 пострадавших при атаке дронов в соседней с Владимирской Московской области

В результате атаки беспилотников на соседнюю с Владимирской Московскую область погибли два человека, ещё 20 получили травмы, в том числе трое детей.

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