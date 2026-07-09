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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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3.50 – Месси забьет в каждом матче Аргентины на ЧМ-2026. Месси отличается в 9 играх подряд на турнире

Букмекеры оценили шансы Лионеля Месси забить в каждом матче на ЧМ-2026. Нападающий сборной Аргентины отличился во всех играх текущего розыгрыша – 8 голов в сумме.

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