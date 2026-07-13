Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации с нефтепродуктами в России

Путин отметил, что российская энергетика сохраняет устойчивость, несмотря на удары по инфраструктуре, и пообещал нормализовать ситуацию с поставками топлива, включая создание новой системы снабжения Крыма.
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