Филатов об «Авангарде»: «Макеев с зарплатой 25 рублей – это успех 100%. Он способен закрыть позицию в топ-6»

«Алексей Макеев с зарплатой 25 [миллионов] рублей – это успех 100%. Он способен закрыть позицию в топ-6, а когда вернутся Ткачев и Буше, то конкуренция за место в топ-9 будет очень серьезная», – считает бывший форвард клубов КХЛ.