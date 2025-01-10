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«Пришла посмотреть на эту овцу»: родные Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда

«Пришла посмотреть на эту овцу»: родные Федосеевой-Шукшиной чуть не подрались возле суда

Родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной едва не подрались возле здания суда. В чем двоюродная сестра актрисы обвинила ее дочь Ольгу? И зачем на заседание вызвали саму звезду «Калины красной»? Как чувствует себя 86-летняя народная артистка РСФСР? Смогла ли она восстановиться после перенесенного инсульта? И удалось ли ей отстоять свои права на произведения покойного супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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