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Царьград

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В Прикамье завершилось расследование уголовного дела о сожжении кошек на птицефабрике

В Прикамье завершилось расследование уголовного дела о сожжении кошек на птицефабрике

Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.Полиция завершила расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными на птицефабрике в Кунгуре.

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Комментарии
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Татьяна Лоскутова
Идиота - в топку! 😡
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12 час.

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