Долги российских компаний рекордно выросли

По итогам декабря корпоративные эмитенты облигаций привлекли более 1,8 триллиона рублей, что почти в два раза выше, чем в прошлом месяце, и на треть больше исторического максимума, установленного годом ранее.
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