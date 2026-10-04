iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании

Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании

Первые резиденты программы Claude Frontier Academy уже заявлены Anthropic запустила Claude Frontier Academy — первую в своём роде образовательную программу от компании-разработчика ИИ, нацеленную на подготовку инженеров, способных внедрять модели в корпоративную среду.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым