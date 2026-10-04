Anthropic вложит $100 млн в обучение 10 000 инженеров — анонсирована первая академия от ИИ-компании

Первые резиденты программы Claude Frontier Academy уже заявлены Anthropic запустила Claude Frontier Academy — первую в своём роде образовательную программу от компании-разработчика ИИ, нацеленную на подготовку инженеров, способных внедрять модели в корпоративную среду.
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