Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Нам не хватает людей»: в Госдуме заявили, что мигрантам нужно везти семьи в Россию из-за нехватки россиян

«Нам не хватает людей»: в Госдуме заявили, что мигрантам нужно везти семьи в Россию из-за нехватки россиян

Avia.pro - СМИ Как вам такой поворот событий? Оказывается, вся надежда России на спасение — это бесконечный поток мигрантов с их многочисленными семьями.

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