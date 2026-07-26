В Самарской области с начала лета утонули 12 детей

На фоне летней статистики по водным объектам Самарской области ситуация в 2026 году вызывает особую обеспокоенность: по состоянию на 24 июля на водоёмах региона зафиксировано 26 происшествий, в результате которых погибли 25 человек, включая 12 несовершеннолетних.