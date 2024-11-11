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Триколор на госномерах авто станет обязательным до конца года

Триколор на госномерах авто станет обязательным до конца года

Новые требования не коснутся водителей, которые уже получили регистрационные знаки без изображения флага.

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