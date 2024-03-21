⚡️ В Сочи задержали администратора телеграм-канала за распространение фейков о ВС РФ Обвинение предъявлено мужчине 37 лет, дело по части 1 статьи 207.
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⚡️ В Сочи задержали администратора телеграм-канала за распространение фейков о ВС РФ Обвинение предъявлено мужчине 37 лет, дело по части 1 статьи 207.