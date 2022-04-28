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Заманивал в номер, присылал откровенные фото: скандалы с тренерами, потрясшие мир фигурного катания

Заманивал в номер, присылал откровенные фото: скандалы с тренерами, потрясшие мир фигурного катания

Педофилы, насильники и истязатели должны понести суровое наказание. Но как быть, если из обвинений, лишь ничем не подтвержденные слова.

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