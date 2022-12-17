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Очередной ракетный полк с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении

Очередной ракетный полк с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ясненском ракетном соединении

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета устанавливается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.

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