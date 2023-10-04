Советники директора по воспитанию работают в 25 школах Уссурийска

На заседании Думы Уссурийского городского округа начальник управления образования и молодежной политики УГО Ольга Реуцкая рассказала депутатам о новых должностях, которые появились в школах страны по поручению президента РФ.
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