Бывший ивановский мэр перешел в пивовары-любители

Отставка явно пошла Владимиру Шарыпову на пользу: вышел хмельной напиток с его фамилиейНа фотографии, опубликованной журналистом Александром Гороховым, бутылочка крафтовой «ипы» с фамилией экс-градоначальника.
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