В России усиливается конкуренция за курьеров на фоне роста их зарплат. По данным специалистов, если ранее вакансия курьера закрывалась за несколько дней, теперь поиск может затягиваться до двух недель.
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