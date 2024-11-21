Самая старая семья в мире всю жизнь ела одно блюдо: что это было 

Самая старая семья в мире всю жизнь ела одно и то же блюдо, и в этом клянутся даже эксперты. Девять братьев и сестер были известны как семья, которая дольше всего живет в мире, и в 2012 году, они были занесены в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой суммарный возраст – 818 лет, передает tsn.