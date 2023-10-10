День ХАМАС: на Ближнем Востоке будет большая война

Со времен войны Судного дня Израиль не подвергался столь неожиданному и массированному нападению. При этом 7 октября 2023 года в страну зашли не регулярные войска коалиции арабских государства, а партизанские формирования, некоторая часть из которых вообще не имела вооружения.
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