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День ХАМАС: на Ближнем Востоке будет большая война

День ХАМАС: на Ближнем Востоке будет большая война

Со времен войны Судного дня Израиль не подвергался столь неожиданному и массированному нападению. При этом 7 октября 2023 года в страну зашли не регулярные войска коалиции арабских государства, а партизанские формирования, некоторая часть из которых вообще не имела вооружения.

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