Видео эвакуации автомобилей в затопленном Орске появились в Сети

Житель Орска, где произошло наводнение, заглох на машине, решив пересечь затопленную улицу.В городе Орске Оренбургской области прорвало дамбу на реке Ураза, в результате чего произошло подтопление жилых массивов.
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