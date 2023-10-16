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Путин: к эскалации конфликта на Украине привело втягивание Киева в НАТО

Путин: к эскалации конфликта на Украине привело втягивание Киева в НАТО

Втягивание Киева в Североатлантический альянс стало одной из причин эскалации украинского конфликта. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.

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