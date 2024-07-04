США передают Украине оружие на $150 млн для ударов по Белгородско области

Власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов. Как сообщается на сайте Пентагона, ВСУ получат, среди прочего, дополнительные перехватчики ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое оружие.
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