США передают Украине оружие на $150 млн для ударов по Белгородско области

Власти США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 150 млн долларов. Как сообщается на сайте Пентагона, ВСУ получат, среди прочего, дополнительные перехватчики ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое оружие.