«Спартак» – «Факел». Промес и Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Спартак» принимает «Факел» в 19-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:30 по московскому времени.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Месси – самый дорогой игрок, бесплатно сменивший клуб. Доннарумма – 2-й, Алаба – 3-й, Погба – 5-й
Свежие комментарии