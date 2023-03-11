Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

103 подписчика

«Спартак» – «Факел». Промес и Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Спартак» – «Факел». Промес и Соболев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

«Спартак» принимает «Факел» в 19-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 16:30 по московскому времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх