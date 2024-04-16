ДЕТАЛЬНЫЙ ОБЗОР СВЯЗАННОГО С МИ6 ДИВЕРСИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ "РУССКИЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС" (РДК)В конце 2021 года, еще до начала российской специальной военной операции, военно-политическое руководство Украины по указанию британской специальной службы Mi6 начало формировать вооруженное формирование под названием «Русский добровольческий корпус» на территории Украины и стран НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии