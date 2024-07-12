США сделают России царский подарок

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Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Сегодня 19K прочитали Кирилл Стрельников Когда твой стратегический противник уверен, что держит тебя на мушке, и вдруг обнаруживает, что пистолет приставлен к его собственному виску, — это поворот сюжета, достойный "Оскара".

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