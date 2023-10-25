Weapons and Strategy: ракеты России и Китая угрожают новым радарам США

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил порталу Weapons and Strategy, что США нацелились на создание загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС), которые смогут заранее обнаруживать российские и китайские крылатые ракеты большой дальности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии