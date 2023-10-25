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Weapons and Strategy: ракеты России и Китая угрожают новым радарам США

Weapons and Strategy: ракеты России и Китая угрожают новым радарам США

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен заявил порталу Weapons and Strategy, что США нацелились на создание загоризонтных радиолокационных станций (ЗГРЛС), которые смогут заранее обнаруживать российские и китайские крылатые ракеты большой дальности.

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