Сила в правде
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Сила в правде

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Вашингтонский саммит НАТО ударил по Китаю больнее, чем по России. И сделал себе хуже, а нам лучше

Вашингтонский саммит НАТО ударил по Китаю больнее, чем по России. И сделал себе хуже, а нам лучше

Пытаясь оторвать Китай от России, НАТО толкает Пекин и Москву в объятия друг друга. Ярким примером того, как это происходит, стали итоговая декларация вашингтонского саммита НАТО и прозвучавшие на нём обвинения и угрозы в адрес Пекина.

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