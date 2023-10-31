Медвежий угол
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Медвежий угол

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МЫ – В АВДЕЕВКУ, ВРАГИ – В ДАГЕСТАН

МЫ – В АВДЕЕВКУ, ВРАГИ – В ДАГЕСТАН

Итоги СВО-недели Без сомнения, самой значимой информационно-диверсионной акцией прошедшей недели стала организация массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Комментарии
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Кошмар
👍👍👍
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1 д.
Анфиса Иванова
&quot; Медиа сегодня торгуют ненавистью.&quot; - и они в этой своей эпостаси - торгаши беспринципные -самые что ни есть откровенные враги всех народов!
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1 д.
Ed Red
И что примечательно, на вопрос кто их крышует ответа нет - крыша запрещает услышать вопрос!
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1 д.

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