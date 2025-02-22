Franklin Templeton подала заявку на запуск ETF на основе Solana: подробности

В пятницу Franklin Templeton подала заявку на создание биржевого инвестиционного фонда (ETF). Фонд будет держать Solana в качестве основного актива, который будет надежно храниться в Coinbase Custody Trust Company.
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