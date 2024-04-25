Прогулы юристов Куйвашева грозят коммунальным ЧС свердловскому городу

Кушва (Свердловская область) может провалить подготовку к новому отопительному сезону из-за того, что представители губернатора Евгения Куйвашева не явились на суд о расторжении концессионного соглашения между властями города и компанией «Синергия», которая должна была построить новые котельные.
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