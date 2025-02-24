Sun: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик»

Более 80 жителей Великобритании умерли в результате применения препаратов для похудения и лечения сахарного диабета, в том числе «Мунджаро», производимого американской фармацевтической компанией Eli Lilly, и «Оземпик», производимого датской компанией Novo Nordisk.
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