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Sun: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик»

Sun: более 80 британцев умерли от препаратов для похудения, включая «Оземпик»

Более 80 жителей Великобритании умерли в результате применения препаратов для похудения  и лечения сахарного диабета, в том числе «Мунджаро», производимого американской фармацевтической компанией Eli Lilly, и «Оземпик», производимого датской компанией Novo Nordisk.

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