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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Замула: «Штаб Никитина вполне мог бы работать в НХЛ. За эту предсезонку узнал много нового – даже того, чему меня не учили в Северной Америке»

Защитник ЦСКА Егор Замула высказался о системе игры главного тренера Игоря Никитина .   – Насколько для вас необычна система Игоря Валерьевича? – В принципе, хоккей везде одинаковый.

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