«Евровидение-2025» ждет решения Селин Дион и разбирается с секс-скандалами

Основных скандалистов, которые, собственно, и задали изначально соответствующий тон, пока четверо: эстонский рэпер Томми Кэш, мальтийка Мириане Конте, австралиец Go-Jo и финка Эрика Викман, опосредованно «виновная» даже в том, что здешний Филипп Киркоров днями чуть не погорел синим пламенем на своем фаер-шоу.