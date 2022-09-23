Как водители воспринимают дорожную обстановку в дневное и ночное время

Зрительное восприятие дороги водителем обеспечивает возможность двигаться на автомобиле. Благодаря особенностям строения глаз, мозг оценивает информацию, побуждающую владельца машины, движущегося по трассе днём или ночью, к определённым действиям.
Зрительное восприятие дороги водителем обеспечивает возможность двигаться на автомобиле. Благодаря особенностям строения глаз, мозг оценивает информацию, побуждающую владельца машины, движущегося по трассе днём или ночью, к определённым действиям.
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