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Как водители воспринимают дорожную обстановку в дневное и ночное время

Как водители воспринимают дорожную обстановку в дневное и ночное время

Зрительное восприятие дороги водителем обеспечивает возможность двигаться на автомобиле. Благодаря особенностям строения глаз, мозг оценивает информацию, побуждающую владельца машины, движущегося по трассе днём или ночью, к определённым действиям.

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