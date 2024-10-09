Сергей Собянин: В Москве открылся сервис для взаимодействия науки и бизнеса

Сервис позволит быстрее и эффективнее внедрять научные разработки в реальный сектор экономики Московский инновационный кластер представил новый сервис R&D Hub, который призван укрепить связи между наукой и бизнесом.
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