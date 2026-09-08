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Судейский комитет Испании подтвердил правоту судьи, не повторившего пенальти «Реала»

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании подтвердил правильность решения судейской бригады в концовке матча 4-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Реал».

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