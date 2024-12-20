Александр Беглов поздравил жителей Петербурга с Днем работника органов безопасности

Губернатор подчеркнул сложность работы, сопряжённой с риском для жизни Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днём работника органов безопасности, сообщили сегодня в пресс-службе Смольного.
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