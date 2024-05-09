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Задоров о камбэке с «Эдмонтоном»: «Ванкувер» смотрел матч «Реала» в ЛЧ. При 1:4 сохраняли позитивный настрой, потому что нам нравилась наша игра»

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Ванкувер» обыграл «Ойлерз» со счетом 5:4 (1-0 в серии). По ходу встречи «Кэнакс» уступали 1:4.

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