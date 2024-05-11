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Новака Джоковича ударили бутылкой по голове во время турнира в Риме

Новака Джоковича ударили бутылкой по голове во время турнира в Риме

Новак Джокович стал жертвой инцидента во время матча на турнире серии Мастерс в Риме. Покидая корт после победного матча над Корантеном Муте из Франции, теннисист получил удар бутылкой, которую бросили с трибуны.

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