Новака Джоковича ударили бутылкой по голове во время турнира в Риме

Новак Джокович стал жертвой инцидента во время матча на турнире серии Мастерс в Риме. Покидая корт после победного матча над Корантеном Муте из Франции, теннисист получил удар бутылкой, которую бросили с трибуны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии