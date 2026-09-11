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Аргументы и Факты

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Путин: страны БРИКС за последние пять лет произвели более 40% мирового ВВП

Более 40 процентов мирового ВВП за последние пять лет произвели государства БРИКС, в то время как вклад «Большой семерки» (G7) составил всего 29 процентов, сообщил президент России Владимир Путин.

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