Илзе Лиепа отреагировала на угрозы литовских властей и призналась России в любви

Народная артистка России, балерина Большого театра Илзе Лиепа, которая подверглась волне критики в Литве из-за ее высказываний в поддержку Москвы на фоне боевых действий на Украине, призналась в любви к России.
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