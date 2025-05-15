«Молча охреневал с происходящего». Экс-футболист «Краснодара» вспомнил громкое поражение клуба в ЛЧ

Бывший защитник «Краснодара» Егор Сорокин в интервью автору Sport24 Александру Муйжнеку поделился воспоминаниями о драматичном поражении «быков» от «Севильи» на групповом этапе Лиги чемпионов в 2020 году.
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