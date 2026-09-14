Хасида из Британии нашли мёртвым в Умани во время празднования Рош ха-Шана

В Умани в лесополосе обнаружили тело 44-летнего британца. Местная еврейская община подозревает убийство, однако украинские правоохранители утверждают, что предварительно внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.
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