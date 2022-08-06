Происшествия

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В Красноярском крае полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 50 гр героина

Сотрудники Отдела МВД России по г. Лесосибирску изъяли из незаконного оборота наркотическое средство, которое планировалось сбыть бесконтактным способом через закладки в тайниках.

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