📌 С 15 августа пункты пропуска в портах Евпатории и Ялты закроют на реконструкцию Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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📌 С 15 августа пункты пропуска в портах Евпатории и Ялты закроют на реконструкцию Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.